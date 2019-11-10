Разработаны новые способы лечения гепатита В

По словам главы ведомства Анны Поповой, новые методы позволят избавиться от 99% вирусных частиц без воздействия на геном человека.

Сообщается также, что ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создал первые отечественные реагенты, которые позволяют выявить мутацию устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии, имеющей связь с мутацией в генах.

Сегодня одним из главных направлений работы института является создание инновационных тест-систем для диагностики различных заболеваний.

Ранее в Минздраве назвали гепатит одним из трех инфекционных заболеваний, представляющих наибольшую угрозу для здоровья взрослых россиян.

По словам руководителя Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимира Чуланова, пик заболеваемости хроническими гепатитами В и С характерен для 35-50 летних.

Ежегодно от хронического гепатита В умирают более 1 млн человек. Такие данные приводят в ВОЗ.