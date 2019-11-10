МВД: Водителя смертельного ДТП под Красноярском штрафовали уже 10 раз

Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где погибли два человека, в том числе и сам водитель, за 12 месяцев 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил ПДД.

- Водитель привлекался в том числе за превышение скорости, отсутствие страхового полиса и нарушение правил перевозки детей, - сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, смертельное ДТП произошло на трассе в Новоселовском районе, Микроавтобус с 15 пассажирами следовал из Красноярска в Кызыл, на дороге он врезался в "КамАЗ", стоявший на светофоре и ожидавший зеленого сигнала.

Водитель и один из пассажиров микроавтобуса погибли, по уточненным данным, еще девять человек поступили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Следственный комитет региона начал проверку по данному факту.

Как сообщили в полиции края, назначен ряд экспертиз - судебно-медицинская, трассологическая и автотехническая. Также будет установлено, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Кстати, по словам полицейских, стаж водителя составлял 20 с лишним лет.