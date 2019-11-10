Подозреваемого в убийстве ученицы историка проверят на вменяемость

Доцент СПбГУ Олег Соколов, который подозревается в убийстве и расчленении девушки, пройдет психиатрическую экспертизу, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Санкт-Петербургу.

- Это обычная для подобных уголовных дел процедура, - отметили в региональном СК.

Напомним, Олег Соколов был задержан накануне. У него в рюкзаке нашли две женские руки, а в квартире ученого на набережной Мойки, были обнаружены другие части тела погибшей.

Личность убитой пока официально не установлена. В региональном СК отметили, что для окончательного установления личности погибшей необходим целый ряд экспертиз.

Тем не менее, по предварительным данным, убитая - это 24-летняя ученица и соратница исследователя.

Сейчас на реке Мойке работают водолазы, они также ищут части тела погибшей девушки.

Сам преподаватель накануне написал явку с повинной. 11 ноября суд будет определять ему меру пресечения. В Следственном комитете не скрывают, что ведомство намерено добиваться ареста подозреваемого.