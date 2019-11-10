За двое суток было продано более 10 тысяч билетов в поезда, курсирующие между Крымом, Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщила компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", передает ТАСС.

Среди пассажиров по-прежнему наиболее востребованное направление - Москва - Симферополь. В основном билеты приобретают в железнодорожных кассах.

Как сообщалось ранее, 8 ноября начались продажи билетов на поезда в Крым и обратно. За первые сутки было продано 5 тысяч билетов. Первый поезд Санкт-Петербург - Севастополь отправится в путь 23 декабря. А 24 декабря в Крым из Москвы пойдет двухэтажный поезд.

Билеты также можно приобрести с помощью мобильного приложения "ГСЭ Билеты".Продажа будет осуществляться за 60 дней до отправления поездов. До 15 января поезда будут ходить ежедневно, а с 15 января по 25 мая 2020 - через сутки.