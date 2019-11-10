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10.11.2019 15:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В воскресенье прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту массового заболевания учащихся шести школ Кавказского района (его административным центром является город Кропоткин), которое произошло накануне. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Кубани.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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В соответствии с уточненными данными правоохранителей, в клиники Кропоткина и соседней станицы Кавказской с диагнозом "Острая кишечная инфекция" были госпитализированы учащиеся муниципальных школ №№ 7, 11, 17, 18, 44 и 45 Кавказского района края. В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное.

- С целью установления причин заболевания детей управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. Проведен отбор проб водопроводной воды, продуктов питания, смывы с оборудования пищеблоков, взяты анализы у заболевших школьников и сотрудников, осуществлявших питание детей, - цитирует пресс-служба прокуратуры Кубани слова исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи ведомства В.В. Колесникова.

Сообщается также, что по факту заболевания детей Кропоткинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Краснодарскому краю организована проверка в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ. Результаты доследственной проверки и санитарно-эпидемиологического расследования контролируются прокуратурой края.

По данным министерства здравоохранения края, по состоянию на 13.00 сегодняшнего дня госпитализирован уже 51 ребенок. Десять из них находятся в Кавказской центральной районной больнице, а 41 - в Кропоткинской городской больнице.

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