Родители убитой студентки прилетели в Петербург на опознание

Сегодня утром в Санкт-Петербург из Краснодарского края приехала мать зверски убитой девушки, от расчлененных останков которой пытался избавиться в Мойке профессор СпбГУ Олег Соколов. А Олег Ещенко - отец погибшей Анастасии - находится здесь уже со вчерашнего дня.

Как стало известно, ее мама - 49-летнеяя Галина Ещенко - служит подполковником в отделении полиции Калининского района Кубани. По прибытию ее встретили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области. Они оказывают ей всю необходимую помощь - обеспечили транспортом и проживанием. Также с ней находится психолог.

По данным "РГ", трагически погибшая аспирантка Анастасия Ещенко родом из станицы Старовеличковская Калининского района Кубани. Здесь она окончила школу № 4 с золотой медалью. В департаменте образования района рассказали, что по итогам ЕГЭ-2012 девушка набрала 100 баллов по истории, 95 баллов по русскому языку - с такими прекрасными результатами она без труда поступила на исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

- Семья девушки живет в родной станице. Ее дедушка Сергей Иванович Ещенко всю жизнь посвятил футболу и тренерской работе. Его сын Олег продолжил дело - сейчас он преподает физкультуру в школе № 4, которую окончила Настя. У девушки есть младший брат Сергей, который серьезно занимается футболом - он учится в Академии ФК "Краснодар", является капитан и вратарем юношеской сборной России. И конечно, новость о ее гибели для всех родных стала шоком. Отец Насти вылетел еще накануне вечером, в субботу 9 ноября, в северную столицу, когда весть разлетелась по всем телеканалам, - рассказал "РГ" близкий знакомый семьи.