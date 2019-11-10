Только 16 процентов опрошенных россиян поддержали инициативу федеральных властей о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 до 10 километров в час. Такой вывод содержится в социологическом исследовании компании "Авито Авто".

Согласно сообщению интернет-сервиса 36 процентов водителей резко негативно отнеслись к тому, что нештрафуемый лимит скорости планируется снизить с 20 до 10 километров в час. Поддерживают такое изменение однозначно только 16 процентов жителей страны или примерно каждый шестой из опрошенных. Нейтральное отношение к ужесточению ПДД выразили 22 процента водителей.

При этом мужчин предложенное нововведение огорчает гораздо больше, чем женщин. Как отмечают в компании "Авито Авто", это обусловлено тем, что мужчины чаще превышают скорость.

В исследовании приняли участие 1210 пользователей сервиса, говорится в сообщении.

Напомним, что ранее, по итогам прошедшего 16 октября в Екатеринбурге совещания о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение заинтересованным органам рассмотреть целесообразность снижения этого порога. Доложить о рассмотрении поручено до 2 декабря этого года.

Ранее точно такое же поручение было дано по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов.

36 процентов водителей резко негативно отнеслись к тому, что нештрафуемый лимит скорости планируется снизить с 20 до 10 километров в час

МВД уже высказывало свою позицию по этому вопросу на правительственной комиссии. И с тех пор позиция не изменилась. Так, в ведомстве еще с 2014 года предлагают вернуть прежний порог и штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч. Но при соблюдении одного важного условия. Необходимо сначала провести ревизию всех дорог и навести порядок с установкой ограничений скорости. Причем руководство Госавтоинспекции не раз заявляло, что там, где можно, нужно увеличить скорость.

Даже поручение Дмитрия Медведева по этому вопросу звучит очень аккуратно: "проработать целесообразность", а не "подготовить предложения". Но стоит напомнить, что сейчас готовится новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. И предполагается, что уже в ней появится наказание за превышение скорости более чем на 10 км/ч.

Как сообщил "Российской газете" первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, позиция фракции такова: мы готовы эту тему обсуждать. Только обсуждать. Но сначала необходимо провести аудит всей улично-дорожной сети. Убрать знаки кормушки. И самое главное увеличить скоростной режим на дорогах соответствующих категорий. Он с 60-х годов прошлого века не повышался.

- Лишь после этого можно обсуждать снижение нештрафуемого порога, - сообщил Вячеслав Лысаков. - Этот запас 20 км/ч компенсирует обилие камер, которые зачастую установлены с нарушениями. Да еще и при условиях сложного обжалования. В этой ситуации мнение граждан должно иметь значение.

Глава Комитета Государственной Думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что его фракция категорически против снижения нештрафуемого порога до того момента, пока не будет проведена полная инвентаризация всех дорог. Пока не будет понятен регламент использования камер фото- и видеофиксации, пока их измерения не будут корректны.

- Власть обязательно должна прислушиваться к мнению автомобилистов, - заявил Ярослав Нилов. - Недавно президент России Владимир Путин заявил, что чиновники должны прекратить хамить и руководить из кабинета. Они должны выйти на улицы городов и поселков и вести нормальный диалог с гражданами. А не пытаться переломить ситуацию через колено.

Защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов заявил, что нынешняя безграмотная организация движения установила на дорогах рваный и нелогичный скоростной режим. А также полное отсутствие обратной связи с теми, кто это движение организует. Водители никак повлиять на это не могут.

- Если бы все ограничения были логичными, можно было бы вводить наказание за превышение скорости на 3 км/ч, - говорит Петр Шкуматов. - Эти 20 км/ч появились не просто так. Потому что не пойми кто занимается установкой знаков. А сейчас снижение порога до 10 км/ч приведет только к росту количества штрафов. Прислушается ли власть к пожеланиям водителей? Наверное, нет. У нас сформировалось лобби из владельцев камер. А это бизнес с восемью нулями. Они и продвигают идею о снижении.

Эксперты считают, что при решении вопроса о контроле за скоростным режимом мнение граждан не имеет никакой роли. Если спросить граждан, хотят ли они платить налоги, большинство ответит нет

Как считает автообозреватель "Вести FM" Игорь Моржаретто, у нас очень большой нештрафуемый порог. Это привело к тому, что 60 процентов водителей считают, что превышение на 20 км/ч - это не нарушение и ни к чему страшному не приведет. То есть они сознательно превышают установленную скорость. Но в случае дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом экспертиза установит, что автомобиль двигался с превышением. И это будет отягчающим обстоятельством.

Также он отметил, что в этой ситуации при решении вопроса о контроле за скоростным режимом мнение граждан не имеет никакой роли. По словам Моржаретто, если спросить граждан, хотят ли они платить налоги, абсолютное большинство ответит нет.