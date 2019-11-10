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Рубрика: В мире

В Токио из-за парада в честь императора введены беспрецедентные меры безопасности

Текст: Константин Волков

На время торжественного проезда процессии нового императора Японии Нарухито с супругой Макико 10 ноября в Токио введены беспрецедентные для этой страны меры безопасности. Об этом сообщает японская газета Asahi.

Фото: Carl Court/ AP
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Процессия в честь восшествия на престол нового императора стартует от императорского дворца в центре Токио в 15 часов (9:00 мск). Император с супругой поедут на специально переоборудованном для парада автомобиле Toyota Century. Сиденья в салоне поставили таким образом, чтобы зрители могли хорошо разглядеть императорскую чету. На капоте автомобиля будет закреплен императорский штандарт, золотая хризантема на красном фоне. Процессия длиной около 400 метров в течение 30 минут проследует по центральным улицам Токио, общая протяженность маршрута составит 4,6 километра. Парад закончится у резиденции императора в районе Акасака.

Для обеспечения безопасности на время парада привлечено 26 тысяч полицейских. Оцепление выставят на всем пути следования процессии, плюс сотрудники сил правопорядка будут следить за зрителями, чтобы не допустить хулиганских выходок, оскорбительных выкриков или политической агитации. Прецедент случился в ноябре 1990-го года, во время парада в честь Акихито, отца нынешнего императора. Тогда злоумышленник бросил в процессию петарды.

Фото: AP Photo/Imperial Household Agency of Japan
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Также собравшихся посмотреть на процессию попросят предъявить содержимое сумок и рюкзаков. Запрещено проносить банки и бутылки, ножи, штативы и даже "селфи-палки". Поскольку у полиции нет возможности взять на сохранение запрещенные предметы, их владельцев просто не допустят в ряды зрителей.

Для публики на всем протяжении следования процессии оборудованы специальные площадки. Зрителей предупреждают, что аплодировать можно, однако выкрики не приветствуются.

Кроме того, полиция уже связалась с жителями и управляющими компаниями зданий, расположенных вдоль маршрута парада. Правоохранители настаивают, что никто не должен наблюдать или снимать процессию из окон. Также во время мероприятия полиция будет дежурить в каждом из домов на пути следования кавалькады. Плюс будут закрыты все выходы из метро на улицы, по которым проедет императорский автомобиль.

В мире Восточная Азия Япония
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