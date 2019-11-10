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10.11.2019 09:05
Рубрика: Видео

Видео: водитель проехал по разметке и тут же попался полиции

Текст: Вадим Давыденко

И снова любимый многими автомобилистами жанр видео с регистратора: нарушение (совершенное другими водителями, в идеале - на машинах представительского класса) и немедленное наказание. Приятно быть законопослушным участником дорожного движения, когда на обочине кому-то выписывают штраф.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Итак, что же мы видим на записи? Неподалеку от канадского Монреаля владелец черной Honda лихо пересекает направляющий островок (т.н. "елочку") на развилке двух транспортных потоков. Видимо, прозевал предупреждение о правом повороте и вовремя не перестроился. Остальным машинам этот маневр особо не мешает, но факт остается фактом: водитель прокатился по разметке и остался незамеченным стационарными видеокамерами.

Но не ускользнул от взгляда бдительных полицейских. Тут же, за развилкой наш нарушитель встречается глазами с полисменом, который, приглашающими жестами убеждает водителя сбавить скорость, съехать с шоссе и остановиться для долгого неприятного разговора.

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#видео #авто