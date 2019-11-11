Акция "100 гвоздик к 100-летию Михаила Калашникова" прошла в Москве

В Москве у памятника легендарному оружейному конструктору прошла акция "100 гвоздик к 100-летию Михаила Калашникова".

- Михаил Тимофеевич Калашников уникален тем, что он всегда говорил, что изобретенное им оружие - знаменитый автомат - "это оружие мира, это оружие, которое призвано защищать людей от агрессии", - заявил на акции начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров. - В этом его главный гуманистический смысл. Его оружие помогло нашей стране и другим странам сохранить независимость и суверенитет в XX веке, ведь не случайно автомат Калашникова стал символом на гербах и флагах целого ряда государств.

Цветы к подножию памятника возложили военнослужащие и сотрудники Росгвардии, сотрудники РВИО и концерна "Калашников", воспитанники кадетских классов.

Досье "РГ"

Памятник Михаилу Калашникову установлен в Москве в 2017 году. В 2019 году 100-летие со дня рождения конструктора Михаила Калашникова в соответствии с Указом президента России отмечается на федеральном уровне.