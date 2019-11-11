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11.11.2019 18:25
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь назвала причины возможного роста тарифов мобильной связи

Текст: Юлия Кривошапко
В Минкомсвязи считают, что у мобильных операторов есть причины повышать тарифы на свои услуги.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Это и компенсация выпавших из-за отмены внутреннего роуминга доходов операторов, и расходы на реализацию требований 374-ФЗ (т.н. "закона Яровой"), и рост тарифов электроэнергии, и дефицит частот", - сообщил представитель ведомства Евгений Новиков.

Фото: Istock
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По его словам, сейчас в крупных городах частотный ресурс практически исчерпан, а трафик продолжает расти. Операторы ищут способы разгрузки сетей. "Если в ближайшее время не найти дополнительного частотного ресурса, операторы будут вынуждены поднимать цену в расчете на единицу трафика", - пояснил Новиков.

О возможном росте цен на услуги сотовой связи сообщила ранее газета "Известия". Опрошенные изданием аналитики высказали мнение, что в 2020 году тарифы вырастут на 10-25 процентов.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не видят оснований для увеличения тарифов. Замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин пообещал, что если цены вырастут, ФАС проведет расследование.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
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