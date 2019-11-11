Плюс 50 тысяч рублей. Объявлены цены на Lada Vesta с вариатором

Компания АвтоВАЗ наконец-то объявила цены на Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6-литра (113 л.с.).

Как и предполагала "РГ", за вариатор придется доплатить 50 тысяч рублей. За седан в версии Classic надо отдать 736 900 рублей, за SW - 773 900 рублей. Комплектация Comfort стоит 767 900 рублей за седан, SW - 801 900 рублей. Luxe обойдется в 829 900 и 866 900 рублей соответственно. Топовая версия Exclusive стоит 924 900 за седан и 961 900 рублей за SW.

Lada Vesta с вариатором от 0 до 100 км/ч разгоняется за 12,2 сек., максимальная скорость составляет 170 км/ч. Расход в городском режиме достигает 9,9 л, в загородном цикле 6 л, в смешанном 7,4 л.

Как ранее рассказали в компании, автомобили прошли полный цикл испытаний: суммарный пробег по итогам дорожных тестов составляет миллион километров. Проверку климатом Lada Vesta с вариатором проходила в Тамани и Сургуте.

Основная особенность вариатора в том, что, помимо клиноременной передачи со стальным ремнем, здесь работает двухступенчатый редукторный сектор. Это решение позволило сделать агрегат компактнее и на 13% легче, чем предыдущие образцы.

Новый силовой агрегат будет доступен для седана Lada Vesta, универсала Vesta SW и их кросс-версий. С выходом новой модели в цветовой гамме Lada Vesta появится новый синий цвет ''Дайвинг''.

В настоящее время цена на седан Vesta в базовой комплектации с механикой начинается от 606 900 рублей, купить универсал можно минимум за 688 900 рублей.

Во втором полугодии 2020 года увидит свет Lada Vesta Facelift. Модель получит "свежий" внешний вид и полностью новое внутреннее убранство.