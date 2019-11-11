Путин и Си Цзиньпин запустят "Силу Сибири" в декабре

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии запуска газопровода "Сила Сибири", рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

"В декабре в режиме телемоста Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному маршруту", - цитирует его ТАСС.

Ранее "Газпром" сообщил, что линейная часть газопровода подготовлена к началу поставок "голубого топлива" в Китай. По словам главы компании Алексея Миллера, за 30 лет на китайский рынок планируется поставить около триллиона кубометров газа.