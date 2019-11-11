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11.11.2019 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми суд отправил в психбольницу мать, заморившую ребенка голодом

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Жительницу Краснокамска, заморившую свою дочь голодом до смерти, признали невменяемой и отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Об этом сообщили в Пермском краевом суде.

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Напомним, ранее в Пермском крае было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью". В ходе расследования было установлено, что женщина умышленно морила голодом свою 14-летнюю дочь, в результате чего та скончалась в июле 2018 года.

Ранее по этому делу была осуждена завуч краснокамской школы. По версии следствия, если бы она вовремя вмешалась и проинформировала правоохранительные и социальные службы о том, что ребенок находится в опасном положении, трагедии можно бы было избежать. Педагог получила наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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