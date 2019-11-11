Массовое отравление в офисе "Ленты" произошло из-за сотрудника столовой

В Санкт-Петербурге установили причину возникновения кишечной инфекции в столовой супермаркета "Лента". Источником отравления стал сотрудник столовой, скрывший свое заболевание. В итоге заразились 155 работников супермаркета. Данный факт "РГ" подтвердили в управлении Роспотребнадзора по Северной столице.

Точный диагноз поставили 32 пострадавшим. У 14 из них - дизентерия Зонне, у 13 - дизентерия нетипированная, у пяти - острая кишечная инфекция неустановленной этиологии. На сегодняшний день в Боткинской больнице находятся 36 человек.

"РГ" уже писала о том, что 5 ноября сотрудников супермаркета "Лента" госпитализировали с признаками отравления после обеда в столовой. В итоге, к медикам за помощью обратились 155 человек.

Прокуратура назначила проверку. Выяснились многочисленные нарушения, в том числе несоблюдение температурного режима и сроков хранения продуктов. Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность столовой центрального офиса сети супермаркетов "Лента" до 10 декабря 2019 года.