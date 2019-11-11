В Петербурге после отравлений приостановили работу столовой в "Ленте"

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность столовой центрального офиса сети супермаркетов "Лента". Общепит не сможет работать до 10 декабря 2019 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, 5 ноября 54 работников "Ленты" госпитализировали в Боткинскую больницу с симптомами отравления. Сотрудники Роспотребнадзора выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических правил в столовой ритейлера. 7 ноября стало известно, что число отравившихся сотрудников превысило сто человек.

Суд руководствовался статьей КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". Она предусматривает, помимо прочего, административное приостановление деятельности предприятия общепита на срок до девяноста суток.