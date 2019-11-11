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11.11.2019 16:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге возбудили дело по факту отравления работников "Ленты"

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту отравления в столовой супермаркета "Лента" по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

На Кубани число отравившихся школьников увеличилось до 51

СК считает, что в результате допущенных нарушений санитарно-эпидемиологических правил 92 сотрудника с острой кишечной инфекцией обратились за медицинской помощью. Часть из них находится в больнице.

"РГ" уже писала о том, что в управлении Роспотребнадзора в понедельник заявили о причине ЧП. Виновником оказался сотрудник столовой, скрывший свое заболевание. В итоге работники магазина заразились кишечной инфекцией. Кроме того, были выявлены нарушения, в том числе не соблюдение температурного режима и сроков хранения продуктов. Суд приостановил деятельность столовой до 10 декабря.

В Следкоме добавили, что выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Продолжается расследование уголовного дела.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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