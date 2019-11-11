РФС дал Егорову срок до декабря для прекращения судейских скандалов

Руководство Российского футбольного союза до декабря ожидает положительных изменений в работе арбитров. Глава департамента по судейству и инспектированию РФС Александр Егоров надеется, что ситуацию удастся исправить.

Главный судья Виталий Мешков во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Крылья Советов" (Самара). Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Почти каждый тур РПЛ заканчивается судейскими скандалами. В стартовых матчах второго круга турнира тема работы арбитров вновь стала актуальна. В СМИ начали появляться слухи о грядущей отставке главы департамента по судейству и инспектированию РФС Александра Егорова. Однако сам экс-рефери эту информацию опроверг. Хотя не так давно глава РФС Александр Дюков заявил, что в департаменте могут произойти кадровые изменения.

"Руководство РФС дало нам время для исправления ситуации, мы работаем. Надеемся, что до конца года все получится", - приводит РИА Новости слова Егорова.

В то же время на состоявшемся брифинге для СМИ Егоров признал наличие ошибочных решений у арбитров, которые повлияли на результаты. В матче между "Оренбургом" и "Уфой", который завершился со счетом 0:0, один из любимцев Егорова - Михаил Вилков не назначил сразу два пенальти в ворота уфимцев, за что подвергся критике со стороны главного тренера команды Владимира Федотова и руководства клуба.

"Арбитр ошибся в двух ключевых моментах, в обоих эпизодах нужно было назначить пенальти", - сказал Егоров.

В матче "Рубин" - "Динамо" арбитр Евгений Турбин ошибочно показал вторую желтую карточку казанцу Александру Зуеву. Получив численное преимущество, "Динамо" сумело довести матч до победы - 1:0.

Также глава департамента по судейству и инспектированию РФС Александр Егоров признал, что арбитр матча "Спартак" - "Крылья Советов" Виталий Мешков обязан был назначать пенальти в ворота гостей в первом тайме после нарушения на Джордане Ларссоне.