Сделано в СССР: единственный в своем роде спортивный 3ИЛ-112C

В Сети опубликованы фотографии советского спорткара ЗИЛ-112С. Единственный сохранившийся экземпляр стоит в рижском "Мотор музее".

ЗИЛ-112С (ранее ЗИС-112С) является последней и наиболее известной спортивной моделью, созданной в лаборатории скоростных автомобилей ЗИЛ. Работа над спортивной машиной была начата в далёком 1957 году, первый болид удалось построить в 1961 году, второй был собран 1962 году.

В конструкции ЗИС-112С применялись узлы от ГАЗ-21 и ЗИЛ-111, шасси представляло из себя пространственную трубчатую раму, сам кузов был изготовлен и стеклопластиковых панелей. Габаритные размеры родстера следующие: длина 4200 мм, ширина 1640 мм, высота 915 мм, база 2600 мм, колея колес 1350 мм.

Болиды оснащали двигателями ЗИЛ-111 объемом 6 л мощностью 240-270 л.с. и 200-сильным мотором ГАЗ-13. Трехступенчатая коробка передач и сцепление были позаимствованы у ЗИС-110, с облегченным алюминиевым картером. С весом в 1330 кг ЗИЛ-112С набирал первую "сотню" за 4,5-5 секунды, максимальная скорость ограничивалась 260-280 км/ч. Рулевое управление и передняя подвеска родстера независимая (пружинная) на двух поперечных рычагах от вышеупомянутой "Волги" ГАЗ-21, задняя оригинальная полузависимая (пружинная), тормоза по кругу дисковые.

Из конструктивных особенностей родстера можно отметить стеклопластиковый кузов, съёмное рулевое колесо, заднюю подвеску из несущей балки типа "Де Дион", а также применение самоблокирующегося дифференциала и барашковых центральных гаек колес типа "Рудж-Витворт" - такое решение обеспечивало возможность их быстрой замены в ходе гонки.

Впервые уникальный гоночный ЗИЛ дебютировал в гонках осенью 1961 года. В первом сезоне "Свободной формулы" 1962-го на этапе чемпионата Эстонии заводской гонщик ЗИЛа Виктор Галкин занял девятое место. В 1963-м по итогам чемпионата "Группы В" на Минском кольце он уже стал бронзовым призером. В 1964-м на модернизированной машине Геннадий Жарков завоевал бронзу. В 1965 году на экспериментальном болиде Жарков выиграл чемпионат страны в "Формуле-5", тогда средняя скорость ЗИЛ-112С на Неманском кольце составляла 127,75 км/ч.

К сожалению, спортивные ЗИЛы не получили дальнейшего развития и не пошли в серийное производство. Во второй половине 1960-х лабораторию скоростных автомобилей ЗИЛ закрыли в угоду правительственным лимузинам завода имени Лихачева. Во второй половине 1970-х москвичи отправили оба спортивных ЗИЛа рижанам.

итоге один автомобиль попал позднее в аварию и не до конца отреставрированным уехал в Швецию. Вторая машина ещё в 2014 году выезжала на гоночный асфальт, как раз она и находится в автомобильном музее в Риге.

Примечательно, что ЗИЛ-112С имеет схожие черты дизайна с Ferrari Testa Rosso 250 и британским спорткаром AC Cobra, но последний увидел свет позже и выпускался фирмой AC Cars с 1961 по 1967 г.