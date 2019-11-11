Союзные парламентарии будут наблюдать за выборами в Беларуси

В состав миссии наблюдателей от СНГ войдут парламентарии, представляющие обе палаты российского парламента, и сотрудники секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России, уточняет агентство. Они посетят избирательные участки в белорусской столице, Витебской, Гродненской и Минской областях, встретятся с руководством Центризбиркома, областных избирательных комиссий, а также с руководителями областных советов депутатов и исполнительных комитетов.

А на следующий день - по итогам голосования - депутаты Парламентского собрания совместно с другими представителями миссии наблюдателей от стран Содружества примут участие в пресс-конференции по итогам мониторинга подготовки и проведения выборов.

Кстати, "после объявления официальных результатов выборов в Национальное собрание РБ часть избранных депутатов будет делегирована в Парламентское собрание, - напомнили в его пресс-службе. - В соответствии с Договором о создании Союзного государства Россию и Беларусь в Парламентском собрании представляют по 36 депутатов от парламентов государств-участников".