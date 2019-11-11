В мире
11.11.2019 12:53
Текст: Юрий Сизов

Союзные парламентарии будут наблюдать за выборами в Беларуси

Участие в наблюдении за выборами в нижнюю палату белорусского парламента, намеченных на 17 ноября, примут участие и депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, информирует БЕЛТА.

В состав миссии наблюдателей от СНГ войдут парламентарии, представляющие обе палаты российского парламента, и сотрудники секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России, уточняет агентство. Они посетят избирательные участки в белорусской столице, Витебской, Гродненской и Минской областях, встретятся с руководством Центризбиркома, областных избирательных комиссий, а также с руководителями областных советов депутатов и исполнительных комитетов.

Фото: Андрей Александров/РИА Новости
Россия и Беларусь будут развивать интернет-торговлю

А на следующий день - по итогам голосования - депутаты Парламентского собрания совместно с другими представителями миссии наблюдателей от стран Содружества примут участие в пресс-конференции по итогам мониторинга подготовки и проведения выборов.

Кстати, "после объявления официальных результатов выборов в Национальное собрание РБ часть избранных депутатов будет делегирована в Парламентское собрание, - напомнили в его пресс-службе. - В соответствии с Договором о создании Союзного государства Россию и Беларусь в Парламентском собрании представляют по 36 депутатов от парламентов государств-участников".

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»