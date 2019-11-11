Трамп назвал очень плохим шагом решение Ирана обогащать уран

Последние действия Ирана вызвали негативную реакцию со стороны Вашингтона.

Напомним, 7 ноября Тегеран возобновил обогащение урана на ядерном объекте в Фордо. "Это очень плохой шаг!", - написал в Twitter президент США Дональд Трамп, отметив, что произошедшее не лучшим образом скажется на отношениях между двумя странами.

Ранее в Белом доме уже комментировали планы Ирана сократить исполнение своих обязательств по ядерной программе. Вашингтон назвал обогащение урана "движением в неверном направлении". Политика максимального давления на Исламскую Республику будет продолжена, подчеркнули в госдепе США.