Иран объявил о начале обогащения урана в Фордо

Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо. "Все шаги осуществляются под наблюдением МАГАТЭ", - отмечается в сообщении Организации по атомной энергии Исламской Республики.

Ранее лидер страны Хасан Роухани заявил, что Тегеран начнет реализацию нового этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе. Планы сразу же осудил Вашингтон, назвав происходящее "движением в неверном направлении" и пообещав продолжить политику максимального давления на республику до тех пор, пока она не прекратит свое "дестабилизирующее поведение".

Напомним, в 2015 году Тегеран и еще несколько стран подписали Совместный всеобъемлющий план действий, в рамках которого Иран должен был модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов, отказавшись от обогащения урана. Реконструкция исключила бы возможность использования объекта в Фордо в военных целях. Но в прошлом году Соединенные Штаты объявили о выходе из ядерной сделки, а затем ввели новые санкции в отношении Ирана.