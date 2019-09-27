В МИД РФ считают реальной угрозу развала СВПД

Угроза развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы вполне реальна. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Вполне реально рассматривается перспектива полного разрушения сделки (СВПД - прим. "РГ") в обозримом будущем, что не отвечало бы интересам даже США, судя по тому, как они озабоченно воспринимают шаги Ирана по сокращению выполнения обязательств", - сказал Ульянов.

Он также добавил, что ситуация может значительно улучшиться, если Вашингтон вернется к своей санкционной политике в том виде, в каком она была в апреле. Однако пока США к этому не готовы, отметил Ульянов. При этом он подчеркнул, что Москва приветствует усилия, которые совершает французский президент Эмманюэль Макрон на пути к достижению разрядки в ситуации вокруг СВПД.

СВПД был заключен между Ираном и "шестеркой" международных посредников (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) в 2015 году. Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении антииранских санкций. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

В конце июня Иран сократил ряд обязательств по СВПД и отказался от экспорта в другие страны излишков тяжелой воды, превысив также установленные сделкой накопления обогащенного урана. Впоследствии, 7 июля, иранские власти объявили о пересмотре обязательств относительно уровня обогащения урана, а 6 сентября решили скапливать отработанный уран.