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Рубрика: В мире

Трамп обсудит с Эрдоганом закупку Турцией ракетных систем С-400

Текст: Александр Гасюк
США продолжают оказывать политическое давление на Турцию из-за военно-технического сотрудничества Анкары с РФ и вновь грозят санкциями.

Во время предстоящего визита турецкого лидера Раджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон президент США Дональд Трамп заявит о недопустимости присутствия российских зенитных ракетных систем С-400 на территории члена НАТО - Турции. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен в воскресном интервью американским СМИ.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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НАТО нет места для С-400, в НАТО нет места для значительных военных закупок у России, президент очень четко донесет это до него (Эрдогана - прим. ТАСС), когда он будет здесь, в Вашингтоне", - приводит информагентство слова высокопоставленного чиновника Белого дома.

"Если Турция не избавится от С-400, санкции в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - прим. ТАСС), вероятно, пройдут [одобрение] в Конгрессе при поддержке большинства в обеих партиях, и Турция почувствует на себе последствия этих санкций", - добавил О'Брайен.

Напомним, из-за закупки Турцией российских систем ПВО С-400 США уже приостановили участие Анкары в программе производства американских истребителей F-35. Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Трампом поставку систем С-400, а также закупку американской ЗРС Patriot и истребителей F-35. При этом турецкий лидер добавил, что Анкара готова рассмотреть предложение по поставкам Patriot, если "условия будут подходящими".

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