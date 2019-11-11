Транспорт оснастят объективными системами контроля безопасности

Для контроля безопасности на транспорте разработаны автоматические системы, которые отслеживают состояние водителя и передают данные в центр управления, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Скоро такие системы появятся на транспорте. А на данном этапе все транспортные средства для перевозок пассажиров должны быть оборудованы тахографом.

"Сейчас разработана система (браслеты), которая отслеживает состояние водителя. Например, если он вдруг стал моргать, закрывать глаза, либо у него есть проблемы с давлением, информация сразу поступает в систему управления транспортными средствами, и принимается решение", - сказал глава Ространснадзора.

Объективные системы контроля должны появиться в ближайшее время, в том числе, на авиатранспорте. "Чтобы данные оперативно передавались в систему, и не приходилось расшифровывать черные ящики", - пояснил Виктор Басаргин.

Также повысятся требования к аэронавигации. Кроме того, вводится система контроля за воздушным пространством.

Полностью интервью руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".