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Рубрика: Видео

Уткнувшиеся в смартфоны мотоциклист и его пассажир попали на видео

Текст: Вадим Давыденко

Реалии нынешних дней таковы, что в телефонах, смартфонах и планшетах на улице "залипли" решительно все: пешеходы и автомобилисты, пассажиры городского транспорта, а иногда и его водители, прогуливающиеся в скверах мамаши с колясками и сидящие в этих колясках малыши. О том, как это опасно для всех участников дорожного движение, уже сказано немало слов, да только всё зря.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: водитель проехал по разметке и тут же попался полиции

На этот раз отличился безымянный мотоциклист, мчащийся по улицам Сингапура. Мало того, что в смартфон уткнулся пассажир за его спиной, так и сам байкер, судя по видео, не особо следит за дорогой, читая или отправляя кому-то сообщение.

Возможно, кстати, что так они общаются между собой, ведь в шуме городской улицы это относительно надежный способ коммуникаций, хотя и чрезвычайно опасный.

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#видео #авто