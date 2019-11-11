Уткнувшиеся в смартфоны мотоциклист и его пассажир попали на видео

Реалии нынешних дней таковы, что в телефонах, смартфонах и планшетах на улице "залипли" решительно все: пешеходы и автомобилисты, пассажиры городского транспорта, а иногда и его водители, прогуливающиеся в скверах мамаши с колясками и сидящие в этих колясках малыши. О том, как это опасно для всех участников дорожного движение, уже сказано немало слов, да только всё зря.

На этот раз отличился безымянный мотоциклист, мчащийся по улицам Сингапура. Мало того, что в смартфон уткнулся пассажир за его спиной, так и сам байкер, судя по видео, не особо следит за дорогой, читая или отправляя кому-то сообщение.

Возможно, кстати, что так они общаются между собой, ведь в шуме городской улицы это относительно надежный способ коммуникаций, хотя и чрезвычайно опасный.