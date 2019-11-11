В МИД РФ назвали "срежиссированным госпереворотом" события в Боливии

События в этой латиноамериканской стране вызывают "глубокую озабоченность" российского внешнеполитического ведомства.

"Призываем все политические силы Боливии к здравомыслию и ответственности, нахождению конституционного выхода из ситуации в интересах мира, спокойствия, восстановления управляемости госинститутов, обеспечения прав всех граждан и социально-экономического развития страны, с которой нас связывают отношения дружбы, конструктивного взаимодействия и обоюдовыгодного сотрудничества, - указывается к комментарии МИД России. - Рассчитываем, что такого рода ответственный подход будет проявлен всеми членами мирового сообщества, соседями Боливии по латиноамериканскому региону, влиятельными внерегиональными странами и международными организациями".

Напомним, что на состоявшихся 20 октября 2019 года выборах президента Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.