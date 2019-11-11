В Россию пришли новые смартфоны Redmi дешевле 10 тысяч рублей

Xiaomi официально дала старт российским продажам новых бюджетных смартфонов - Redmi 8 и Redmi 8A.

Младшая модель, Redmi 8A, фигурирует в отчетах компании как "чемпион по автономности" - благодаря аккумулятору на 5000 мАч и скромной аппаратной начинке, включающую в себя отнюдь не топовый Snapdragon 439.

Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, постоянной - 32 Гб. Redmi 8A оснащен 6,22-дюймовым экраном с разрешением 1520x720 пикселей. Поддерживается быстрая зарядка (18 Вт) через порт USB-C. Разрешение основной камеры - 12 Мп.

Что касается цены, то она составит 8990 рублей за модификацию 2/32 Гб. Можно уверенно сказать, что скромная начинка вкупе с емким аккумулятором сделает смартфон действительно автономным. Правда, ради цены пришлось пожертвовать сканером отпечатка пальца.

Второй лот - это Redmi 8. Он также оборудован аккумулятором на 5000 мАч и таким же процессором и экраном (6,22 дюйма, разрешение HD+), но уже имеет дактилоскопический сканер. Камера - двойная, с разрешением 12 Мп, а объем оперативной памяти увеличился до 3/4 Гб.

Поддерживается быстрая зарядка (18 Вт) через порт USB-C.

В модификации 3/32 Гб смартфон стоит 9990 рублей, а старшая версия 4/64 Гб обойдется в 11990 рублей.