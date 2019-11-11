YouTube обрушился в России и других странах

Пользователи Сети в России и многих других странах мира испытывают проблемы с доступом к YouTube. Информацию об этом распространил ресурс DownDetector, отслеживающий доступность популярных веб-сайтов.
Жалобы на недоступность YouTube или части его сервисов появляются и в Twitter.
Сломали Ютуб :с— Nani (@Choco_Waffle_) November 11, 2019
о это чувство когда твоя работа завязана на ютубе и ютуб отваливается— meteor shower (@homosalad) November 11, 2019
Не могу загрузить видео на Ютуб #ЮтубЖиви— MILLDEN (@MILLDEN96) November 11, 2019
Перебои с доступом начались около часов по московскому времени в понедельник, 11 ноября. У части пользователей могут не загружаться или не отправляться видео, не открываться страницы каналов.
Напомним, что в начале ноября обрушился другой популярный российский сайт - "ВКонтакте". Его администрация объяснила произошедшее сбоями в работе дата-центра партнеров.