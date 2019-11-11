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YouTube обрушился в России и других странах

Текст:   Антон Благовещенский
11.11.2019,  
14:33
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователи Сети в России и многих других странах мира испытывают проблемы с доступом к YouTube. Информацию об этом распространил ресурс DownDetector, отслеживающий доступность популярных веб-сайтов.

Жалобы на недоступность YouTube или части его сервисов появляются и в Twitter.

Перебои с доступом начались около часов по московскому времени в понедельник, 11 ноября. У части пользователей могут не загружаться или не отправляться видео, не открываться страницы каналов.

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Напомним, что в начале ноября обрушился другой популярный российский сайт - "ВКонтакте". Его администрация объяснила произошедшее сбоями в работе дата-центра партнеров.

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