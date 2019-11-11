YouTube обрушился в России и других странах

Пользователи Сети в России и многих других странах мира испытывают проблемы с доступом к YouTube. Информацию об этом распространил ресурс DownDetector, отслеживающий доступность популярных веб-сайтов.

Жалобы на недоступность YouTube или части его сервисов появляются и в Twitter.

Сломали Ютуб :с — Nani (@Choco_Waffle_) November 11, 2019

о это чувство когда твоя работа завязана на ютубе и ютуб отваливается — meteor shower (@homosalad) November 11, 2019

Не могу загрузить видео на Ютуб #ЮтубЖиви — MILLDEN (@MILLDEN96) November 11, 2019

Перебои с доступом начались около часов по московскому времени в понедельник, 11 ноября. У части пользователей могут не загружаться или не отправляться видео, не открываться страницы каналов.

Напомним, что в начале ноября обрушился другой популярный российский сайт - "ВКонтакте". Его администрация объяснила произошедшее сбоями в работе дата-центра партнеров.