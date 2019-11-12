Хейли рассказала о действовавших против Трампа сотрудниках Белого дома

Бывшие госсекретарь США Рекс Тиллерсон и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли действовали против президента Дональда Трампа. Об этом в своей новой книге "Со всем должным уважением" написала экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, упомянутые чиновники сами признались ей, что, выступали против президента, чтобы спасти страну. "Они говорили, что именно их, а не президентские решения соответствуют американским интересам, а Трамп не знает, что делает", - публикует выдержки из мемуаров газета The Washington Post.

Экс-госсекретарь США отказался комментировать эти заявления из книги, а Келли сообщил, что всегда старался предоставить президенту только максимально открытые, законные и соответствующие нормам этики советы, пишет ТАСС.

Хейли также заявила, что поддерживала практически все решения Трампа. Комментируя импичмент главы Белого дома, она выступила в защиту американского лидера.

Напомним, в сентябре 2018 года газета The New York Times опубликовала статью, в которой рассказывалось о том, что в руководстве правительства США действует "движение сопротивления" Трампу. По словам анонимного автора публикации, который также относился к этому движению, многие чиновники высокого ранга работают над тем, чтобы не допустить реализации части повестки дня президента. Это движение саботирует те решения главы Белого дома, которые считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с Россией. Автор данной статьи написал и готовится выпустить в этом месяце книгу об американском лидере.