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12.11.2019 12:10
Рубрика: ПДД

Когда в российских городах ограничат скорость до 50 км/ч

Текст: Евгений Гайва
Фото: Михаил Синицын
Для повышения безопасности движения в городах стоит ввести ограничение скорости в 50 км/ч, считает координатор проекта "Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев. Эту норму можно принять после решения вопроса с оповещением о камерах и снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.

"Если не снизить скорость в черте города до 50 километров в час, мы так и будем по 8 тысяч пешеходов в год сбивать в черте города", - сказал Александр Васильев в ходе пресс-конференции в "РГ". Сейчас в городе разрешено ездить со скоростью в 80 километров в час, и это приводит к очень тяжелым последствиям. Мы говорим, что в целом надо систему со скоростным режимом приводить в порядок, отметил депутат.

Фото: iStock
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Этот вопрос уже начинали на дорожном форуме в Екатеринбурге. Но внесению законодательной инициативы по ограничению скорости движения в городах до 50 км/ч должны предшествовать другие шаги, так как нужно добиться понимания обществом, для чего вводятся эти меры, отметил Васильев.

"Первое. Нужно выполнить поручение президента о том, чтобы все камеры, которые установлены, были с предупреждающими знаками и все эти места были понятны и обозначены. Чтобы не было треног, которые просто зарабатывают деньги. Следующий шаг - введение "дельты 10", и затем в городах введение ограничения в 50 км в час", - сказал Васильев.

Люди должны понимать, что действительно камеры стоят там, где это необходимо. А этого невозможно добиться пока не установим везде предупреждающие знаки, пояснил он.

Законопроект об обязательной установке знаков, предупреждающих о камерах на дорогах уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен в экспертный совет Госдумы, сказал Александр Васильев.