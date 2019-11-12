Макрон и Трамп встретятся до декабрьского саммита НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главы государств пришли к соглашению встретиться до саммита НАТО.

Сам Макрон назвал беседу с хозяином Белого дома отличной. "Были выделены общие моменты, и мы увидимся до саммита НАТО в Лондоне", - написал Макрон в Twitter.

Ране президент Франции заявил, что Североатлантический альянс не может эффективно функционировать из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками. Политик призвал европейских партнеров всецело не уповать на Вашингтон в оборонных вопросах. По словам Макрона, для Европы, которая стоит на краю пропасти, настало время проснуться.