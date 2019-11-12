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Рубрика: ПДД

Скорость на глазок

Появятся новые знаки, предупреждающие о камерах на дорогах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 255 (8013)
Готовится инициатива, которая предписывает в обязательном порядке устанавливать предупреждающие знаки перед стационарными и передвижными камерами, фиксирующими скорость на автодорогах.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Во вторник об этом сообщил журналистам член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Как поясняют эксперты, сейчас нет нормы, обязывающей операторов передвижных камер предупреждать водителей об их наличии на дороге. Между тем цель таких камер - спасать жизни. Всем будет лучше, если водитель просто снизит скорость. Специальный предупреждающий знак, возможно, заставит его убрать ногу с газа. Накануне "КоммерсантЪ" сообщил, что уже в будущем году на наших дорогах могут появиться мобильные таблички "Фотовидеофиксация" на желтом фоне. Они будут предупреждать о том, что на участке установлена переносная камера-тренога.

Фото: Виктор Васенин
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Такие требования прописаны в проекте новой редакции ГОСТа по применению дорожных знаков, которую разработал РосдорНИИ по заказу Росавтодора.

Подробности разрабатываемых правил рассказал начальник отдела инженерного обустройства автомобильных дорог РосдорНИИ Олег Кузьмин. По его словам, разработан проект методики определения мест установки средств видеофиксации нарушения Правил дорожного движения.

"Для положений Методики разработан основной принцип: выбор места установки технического средства автоматической фотовидеофиксации должен быть обусловлен целью повышения безопасности дорожного движения, а не обеспечения поступления средств в бюджет от взыскиваемых штрафов", - рассказал Олег Кузьмин.

Два из мест, обозначенных методикой, определяются по анализам аварийности: места концентрации ДТП и потенциально аварийно-опасные участки. Речь идет о стационарных комплексах. Применение передвижных рассматривается в качестве временной меры для профилактики возникновения аварий. В методике зафиксировано правило: перед зонами контроля должны ставиться знаки.