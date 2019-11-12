Новости

Электровнедорожник Mustang можно будет зарядить за считанные минуты 19:46
Джимми Картер перенес операцию в 95 лет 19:42
Игрок "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу выбыл до конца года 19:35
Airbus покажет первый прототип электрического гоночного самолета 19:28
Под Омском две фуры загорелись после столкновения 19:27
В Твери ликвидирован пожар в историческом жилом доме 19:27
"Газпром экспорт" увеличивает срок контрактов на спотовые поставки 19:21
Задержанному по делу об угрозах судьям предъявлено обвинение 19:21
В Госдуме объяснили заявление Киева о готовности к снятию санкций с России 19:19
Лавров: США стремятся создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата 19:16
Kia опубликовала фото нового седана Optima 19:11
В Крым приехала делегация из 20 иностранных журналистов 19:05
Рэпер Bad Azz умер в тюрьме 19:03
Mitsubishi представила внедорожник-минивэн с клиренсом 225 мм 18:49
Американская гимнастка скончалась после падения на тренировке 18:31
В Хабаровске пассажир отказался покидать самолет 18:30
В Венеции затопило вход в собор Святого Марка 18:29
Пензенская область увеличит поставки товаров в Беларусь 18:21
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года 18:19
Наталья Бочкарева рассказала о причинах своего молчания после скандала 18:19
В Музее Победы построят железнодорожный вокзал 18:18
Нурмагомедов назвал своих кумиров в спорте 18:15
Вышел трейлер спасенного фанатами фильма про ежика Соника 18:04
В Британии проблему электромобилей решили средством авиастроения 18:02
Минск передал артефакты австрийских жертв концлагеря "Тростинец" 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
Куда поступить, чтобы не остаться без работы
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
В "РГ" обсудят, как правильно платить налоги на имущество физлиц
12.11.2019 19:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери ликвидирован пожар в историческом жилом доме

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Жильцов пострадавшего от пожара дома на улице Двор Пролетарки в Твери, разместят в гостиницах.

Напомним, 12 ноября в 15:17 спасателям поступило сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном жилом доме № 122 Двора Пролетарки - одном из зданий Морозовских казарм, построенных для Товарищества Тверской мануфактуры в 1856 - 1913 годах.

Фото: Юлия Симатова
На Кубани из-за крупных лесных пожаров введен режим ЧС

В ГУМЧС по Тверской области сообщили, что из помещений были эвакуированы 35 человек. Пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 55 спасателей и 21 единица техники.

- В 17:38 объявлена локализация пожара. В 18:06 возгорание было полностью ликвидировано, - рассказали в ведомстве. Причина ЧП устанавливается, но по предварительным данным, возгорание началось в нежилой пристройке к дому.

Пресс-служба правительства Тверской области сообщила, что губернатор Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь людям, живущим в поврежденных огнем квартирах. В частности - определить временные пункты для их размещения.

В администрации Твери, в свою очередь, уточнили, что для временного размещения погорельцам предложены номера в гостиницах города. По словам главы Твери Алексея Огонькова, кроме того, решается вопрос обеспечения жильцов, чье имущество пострадало от огня, продуктами питания и предметами личной гигиены.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Немецкая компания: "Северный поток-2" будет завершен до конца года
Лавров в шутку пообещал "решить проблему" с выборами в США
Появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю