В Твери ликвидирован пожар в историческом жилом доме

Жильцов пострадавшего от пожара дома на улице Двор Пролетарки в Твери, разместят в гостиницах.

Напомним, 12 ноября в 15:17 спасателям поступило сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном жилом доме № 122 Двора Пролетарки - одном из зданий Морозовских казарм, построенных для Товарищества Тверской мануфактуры в 1856 - 1913 годах.

В ГУМЧС по Тверской области сообщили, что из помещений были эвакуированы 35 человек. Пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 55 спасателей и 21 единица техники.

- В 17:38 объявлена локализация пожара. В 18:06 возгорание было полностью ликвидировано, - рассказали в ведомстве. Причина ЧП устанавливается, но по предварительным данным, возгорание началось в нежилой пристройке к дому.

Пресс-служба правительства Тверской области сообщила, что губернатор Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь людям, живущим в поврежденных огнем квартирах. В частности - определить временные пункты для их размещения.

В администрации Твери, в свою очередь, уточнили, что для временного размещения погорельцам предложены номера в гостиницах города. По словам главы Твери Алексея Огонькова, кроме того, решается вопрос обеспечения жильцов, чье имущество пострадало от огня, продуктами питания и предметами личной гигиены.