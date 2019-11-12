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12.11.2019 11:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта

Текст: Наталия Ячменникова
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что люди, которые причастны к коррупционным делам на космодроме Восточный, отстранены от проекта. "Критика президента РФ абсолютно обоснована. Естественно, он информирован в деталях. Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных", - цитирует Рогозина ТАСС.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вместе с тем, строительство некоторых объектов для пусков ракет "Союз" на космодроме Восточный даже не начиналось, их построят в ближайшие годы. По словам главы госкорпорации, "какие-то объекты толком не начаты. Все это будет достроено в течение ближайших лет", приводит слова Рогозина РИА Новости. Основные объекты из недостроя - технический и стартовый комплексы - "будут вводиться в эксплуатацию с первого квартала следующего года".

Фото: Сергей Мельников/РГ
Первый запуск с космодрома Восточный в 2020 году состоится в апреле

Накануне на совещании с членами правительства президент Владимир Путин очень жестко высказался о ситуации со строительством космодрома Восточный. Как он констатировал, на строительстве воровали "сотнями миллионов", возбуждено уже несколько десятков уголовных дел. Но порядка там до сих пор не удалось навести как следует. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что претензии главы государства относятся к предыдущему периоду работы по космодрому. По его словам, сейчас в работе у следователей пять уголовных дел по космодрому Восточный, всего осуждено 32 человека. Объем похищенных средств составил 11 млрд рублей, возвращено лишь 3,5 млрд.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный
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