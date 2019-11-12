Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта

Вместе с тем, строительство некоторых объектов для пусков ракет "Союз" на космодроме Восточный даже не начиналось, их построят в ближайшие годы. По словам главы госкорпорации, "какие-то объекты толком не начаты. Все это будет достроено в течение ближайших лет", приводит слова Рогозина РИА Новости. Основные объекты из недостроя - технический и стартовый комплексы - "будут вводиться в эксплуатацию с первого квартала следующего года".

Накануне на совещании с членами правительства президент Владимир Путин очень жестко высказался о ситуации со строительством космодрома Восточный. Как он констатировал, на строительстве воровали "сотнями миллионов", возбуждено уже несколько десятков уголовных дел. Но порядка там до сих пор не удалось навести как следует. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что претензии главы государства относятся к предыдущему периоду работы по космодрому. По его словам, сейчас в работе у следователей пять уголовных дел по космодрому Восточный, всего осуждено 32 человека. Объем похищенных средств составил 11 млрд рублей, возвращено лишь 3,5 млрд.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома.