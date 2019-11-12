Сбившая "пьяного мальчика" Ольга Алисова вышла из колонии

Ольга Алисова, "прославившаяся" на всю страну тем, что сбила насмерть на своем автомобиле шестилетнего мальчика, которого позднее судмедэкспертиза признала пьяным, освободилась из колонии. Об этом стало известно во вторник, хотя вышла за пределы колонии дама еще в понедельник.

"Алисова вышла 11 ноября и сейчас живёт у себя в родном городе Балашове", - сообщил RT источник в правоохранительных органах. Отмечается, что информацию об освобождении уже подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.

Напомним, Ольгу Алисову в ноябре 2017 года к 3 годам колонии-поселения приговорил Железнодорожный городской суд Московской области. При этому осужденная так и не признала себя виновной, упорно продолжая убеждать всех, что это был несчастный случай.

Внимание всей страны оказалось приковано к этому делу после того как судмедэксперт Михаил Клейменов обнаружил в крови погибшего 6-летнего мальчика этанол в количестве 2,7 промилле. Долгое время Клейменов настаивал на своей правоте и даже неоднократно приходил на телевизионные ток-шоу, где перед отцом погибшего мальчика продолжал убеждать всех в своей правоте.

Следственный комитет в итоге опроверг доводы Клейменова. "Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент ДТП алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был полностью трезв. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида - маркера прижизненного употребления алкоголя", - сообщала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В отношении Михаила Клейменова было возбуждено уголовное дело о халатности. В итоге по этому делу его приговорили к 10 месяцам исправительных работ.

В октябре текущего года стало известно, что практически аналогичный случай повторился в Кировской области. Там полицейский сбил шестилетнего мальчика на велосипеде, в крови которого после смерти обнаружили алкоголь.