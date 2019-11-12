Сбившая "пьяного мальчика" Ольга Алисова вышла из колонии

"Алисова вышла 11 ноября и сейчас живёт у себя в родном городе Балашове", - сообщил RT источник в правоохранительных органах. Отмечается, что информацию об освобождении уже подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.
Напомним, Ольгу Алисову в ноябре 2017 года к 3 годам колонии-поселения приговорил Железнодорожный городской суд Московской области. При этому осужденная так и не признала себя виновной, упорно продолжая убеждать всех, что это был несчастный случай.
Внимание всей страны оказалось приковано к этому делу после того как судмедэксперт Михаил Клейменов обнаружил в крови погибшего 6-летнего мальчика этанол в количестве 2,7 промилле. Долгое время Клейменов настаивал на своей правоте и даже неоднократно приходил на телевизионные ток-шоу, где перед отцом погибшего мальчика продолжал убеждать всех в своей правоте.
Следственный комитет в итоге опроверг доводы Клейменова. "Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент ДТП алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был полностью трезв. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида - маркера прижизненного употребления алкоголя", - сообщала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В отношении Михаила Клейменова было возбуждено уголовное дело о халатности. В итоге по этому делу его приговорили к 10 месяцам исправительных работ.
В октябре текущего года стало известно, что практически аналогичный случай повторился в Кировской области. Там полицейский сбил шестилетнего мальчика на велосипеде, в крови которого после смерти обнаружили алкоголь.