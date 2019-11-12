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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после гибели туриста под лавиной в горах Хакасии

Текст: Надежда Столярчук

Следователи проводят проверку по факту гибели 32-летнего мужчины в результате схода лавины в горах Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Российский турист пропал на турецком курорте

По данным ведомства, трагедия произошла в 11 километрах от села Приисковое в Орджоникидзевском районе республики. В минувшее воскресенье с горного массива сошла лавина, под которую попали двое мужчин. Одного из них удалось спасти, второй погиб. Его тело нашли через несколько часов волонтеры. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Ранее в МЧС сообщили, что погибшим оказался снегоходчик, который проживал на базе отдыха "Сноулабпри". Однако позже эту информацию опровергли. Как сообщил "РГ" директор ООО "Сноулабпри" Дмитрий Метеля, погибший мужчина не являлся постояльцем базы отдыха..

- Этот человек не был зарегистрирован у нас, наша гостиница не сотрудничает со снегоходчиками, мы принимаем у себя лыжников и сноубордистов. Само ЧП произошло в десятке километров от места расположения базы отдыха, - сообщили в гостинице.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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