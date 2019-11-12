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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нарьян-Маре подросток обстрелял детсад из пневматики

Текст: Марина Ледяева
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Несовершеннолетний житель Нарьян-Мара выстрелил в окно детского сада "Кораблик" из пневматического пистолета. Стекло на третьем этаже разбилось, но никто не пострадал.

Фото: ТАСС
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ненецкому округу, сотрудники детсада сообщили о случившемся в дежурную часть. Злоумышленника вскоре нашли - им оказался 16-летний подросток.

Сотрудники полиции начали проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении стрелка к ответственности.

По предварительным данным, умысла на причинение вреда воспитанникам он не имел. Горожане остро отреагировали на данный инцидент в связи с недавно произошедшей в детском саду "Сказка", где был убит ребенок.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар
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