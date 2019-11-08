Детсад в Нарьян-Маре решили переименовать после убийства ребенка

Департамент образования, культуры и спорта НАО решил переименовать детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где 31 октября пьяный мужчина убил ребенка.

Как сообщает РИА Новости, вопрос переименования дошкольного учреждения сейчас обсуждается с представителями общественности. Авторы инициативы надеются, что новое название детсада поможет свести к минимуму ассоциации с трагедией. С этой же целью в группе, где погиб ребенок, поменяют интерьер и сделают ремонт. Ее помещение закрыли до конца года.

Шестнадцать ребят, которые посещали эту группу, родители перевели в другие детские сады Нарьян-Мара. Четверо детей остались в "Сказке", но в другой группе.

После трагедии в детских учреждениях Ненецкого округа начали внедрять системы безопасности, которые позволят исключить зависимость от человеческого фактора.

Предполагается, что каждому родителю выдадут карточку с информацией о нем и ребенке, которую на входе будет проверять по базе данных считывающее устройство. Посторонние люди без карточек больше не смогут попасть в детские сады.

Напомним, 31 октября во время тихого часа в здание детского сада "Сказка" беспрепятственно вошел вооруженный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Охранник дистанционно открыл ему входную дверь, приняв за родителя кого-то из воспитанников. Тот поднялся в спальню и ударил ножом в шею шестилетнего мальчика, который скончался на месте. Персонал не смог остановить злоумышленника. Сотрудники детсада вызвали правоохранителей, его задержали на месте.

Впустивший злоумышленника сотрудник охранного предприятия арестован. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц детского сада, которые не обеспечили безопасность воспитанников.