ГД призвала усилить охрану детсадов и школ после трагедии в Нарьян-Маре

Вице-спикер Госдумы, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов после убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре предложил включить в требования к сотрудникам ЧОП критерии физической и психологической подготовки.

Речь о разрабатываемых сейчас требованиях к сотрудникам частных охранных предприятий, обеспечивающих безопасность школ и детских садов. По словам Неверова, вопрос о необходимых изменениях прорабатывают комитеты Госдумы по безопасности и по образованию вместе с Министерством просвещения и Росгвардией.

- В этих требованиях обязательно должны быть критерии физической и психологической подготовки сотрудников ЧОПов, - подчеркнул парламентарий.

Важно, что данное условие должно были выполнимо не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, добавил он.

Однако в некоторых поселках даже нет самих ЧОПов. Либо же в глубинке в таких структурах часто работают люди предпенсионного возраста, без какой-либо физической подготовки, отметил Неверов.

Напомним, что трагедия произошла 31 октября: 36-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" и ударил ножом шестилетнего ребенка, который скончался на месте. Мужчина арестован. СК РФ также сообщил о задержании охранника детского сада, пустившего убийцу. Сотрудник, по данным следователей, "допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины", приняв его "за родителя одного из воспитанников".