Андрей Туманов, телеведущий:

- Признаюсь, как водитель я веду себя дисциплинированно, а вот как пешеход - не очень. Иногда перебегаю, иногда в темное одет. Насчет использования светоотражающих элементов на одежде хочу сказать: с одной стороны, если просто принять в этом отношении строгий закон, его реализация скорее всего не особо последует. Вот, например, по поводу светоотражающих жилетов принят же закон, они есть у водителей в большинстве машин. Но вы хоть раз видели, чтобы кто-то, когда меняет колесо, его надевал? По-крайней мере я не видел. Это перешло в область формализма: формально он лежит, все выполняется.

На мой взгляд, то же самое и со светоотражающей одеждой: на улицах вряд ли сразу появятся прохожие, наряженные во что-то подобное. С другой стороны, я очень часто вижу людей, которые, например, ездят на самокатах: они сами на себя приклеивают светоотражающие элементы, используют мигающие фонарики. То есть люди сами заботятся о своей безопасности.

Это и есть гражданская сознательность и позиция. Я бы рекомендовал в отношении приклеивания "фликеров" к одежде пойти по пути просвещения: пусть даже страшные фотографии размещать в интернете или на информационных стендах о том, что случилось с людьми, кого не заметили водители. Будет действовать как сарафанное радио: кто заботится о своей безопасности, обязательно поделится с приятелем, дескать, я приклеил фликер, и он меня оберегает.

Мне кажется, надо идти не путем законодательных инициатив, что-то ужесточать, требовать, над этим посмеются многие недалекие пешеходы, ясно же, всех не оштрафуешь, не путем формальных изысканий, а действовать исходя из реальной жизни.

Кстати, можно использовать фонарики, чтобы осветить себя на темной дороге. У меня в машине три фонарика лежат: один светодиодный, один для автомобиля, с которым хожу по даче, и в виде ручки - запасной.

По поводу темных осенних месяцев хочу отметить: важно, чтобы на дороге было хорошее освещение. Вот я вчера ехал по Горьковскому шоссе, там идет ремонт дороги, и вообще не видно разделительный барьер посередине. Едешь, освещения нет, ничего не видно. А если там не дай бог пешеходы какие-нибудь выбегут? Не заметишь. А эта дорога почти вся состоит из населенных пунктов.

Многие пешеходы, которые не водят, не могут до конца оценить опасность и то, что водителю не видно. Вот пример. Неделю назад в шесть часов утра, когда еще темно, я выезжаю из двора, и мне надо развернуться. Субботнее утро. Пешеходов нет и машин нет. Я сдаю назад, а одной старушке вдруг понадобилось непременно пройти. Ей бы секунду подождать, но она идет да и еще кричит на меня. Я часто встречаю среди пешеходов экстремалов: мое право, остальное не интересует. На том же нерегулируемом переходе на Горьковском шоссе, где машины двигаются 80 км в час, некоторые выскакивают, не понимая, что поток никогда не успеет затормозить. А еще сейчас выкристаллизовалось поколение, которое, выходя на переход, не смотрит по сторонам.