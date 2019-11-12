В Думу внесут проект о предупреждающих знаках о камерах на дорогах

"Законопроект по предупреждающим знакам о камерах уже подготовлен. Готовимся к внесению его в экспертный совет Госдумы", - сказал депутат в ходе пресс-конференции в "РГ". Возможно, что законопроект будет внесен уже на этой неделе, добавил он.

Нужно законодательно закрепить правило установки знаков, предупреждающих водителей о действующих камерах фотовидеофиксации, чтобы камеры работали на снижение скорости, а не на сбор денег, пояснил Александр Васильев. Сейчас ОНФ в ходе рейдов по регионам России периодически выявляет действующие камеры, о которых водителей никак не предупреждают. Прежде всего, это касается мобильных камер - треног. Водители о них не знают, платят штрафы за превышения скорости, но безопасность на дорогах от этого не повышается, заметил депутат.

"Нужно выполнить поручение президента о том, чтобы все камеры, которые установлены, были с предупреждающими знаками и все эти места были понятны и обозначены", - сказал он. Люди должны понимать, что действительно камеры стоят там, где необходимо. А этого невозможно добиться пока не установим везде предупреждающие знаки, пояснил Васильев.