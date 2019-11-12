В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

Комментируя по просьбе журналистов телефонный разговор российского лидера и первого президента Казахстана, в котором Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины в его стране, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров... в плане налаживания российско-украинских отношений. И президент Путин - сторонник реанимации этих отношений, их возвращения в нормальное русло. Но вместе с тем это невозможно сделать без взаимности со стороны Киева".

"Безусловно, Путин сам говорил, что никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу "нормандского формата". Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", - пояснил Песков.

В Кремле приветствуют и позитивно оценивают разведение, которое идет в Золотом и Петровском, и считают, что выполнение обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в "нормандском формате".

"Проблемы в плане урегулирования ситуации на юго-востоке Украины решаются самой Украиной и не могут решаться между Киевом и Москвой, ибо Москва не сторона конфликта. В данном случае, гораздо эффективнее эта проблема решалась бы посредством прямых контактов между Киевом и представителями самопровозглашенных республик", - продолжил пресс-секретарь российского лидера.

Даты саммита в "нормандском формате" еще не определены даже примерно, также сказал Песков. Есть целый набор обязательств, которые на себя взял Киев, и их следует выполнять. Также идет работа по линии помощников президентов "четверки", она не афишируется, речь идет о подготовке "возможных решений и согласованных пониманий" по итогам саммита, объяснил представитель Кремля.