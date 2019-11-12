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В Москве госпитализирован актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин

Новости
    12.11.2019, 15:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

56-летний российский актер кино, театра и ТВ, телеведущий Игорь Савочкин попал в больницу. О чем сам рассказал каналу 360.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Причину госпитализации артист не назвал, уточняя, что окончательный диагноз станет известен по результатам анализов. При этом Савочкин заверил, что уже чувствует себя хорошо.

Перед этим прошедшую в СМИ информацию о том, что он был доставлен в больницу с подозрением на пневматоракс (скопление воздуха или газов в плевральной полости), актер не подтвердил.

Игорь Савочкин родился в 1963 году в селе Берёзовка Саратовской области. Занимался в театральной студии. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, в 1991-м - тeaтpaльный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова.

Перебравшись в Москву, работал в театре "На досках" и в "Teaтpe нa Покpoвкe" Cepгея Apцыбашевa, диктором радиостанции "Ностальжи". С 2000 по 2010 год - в компании Тимура Бекмамбетова "Базелевс".

Известен ролью Максима Ивановича в "Дозорах", играл в таких фильмах, как "Левиафан", "Ирония судьбы. Продолжение", "Черная молния", сериалы "Диверсант", "Офицеры", "Метод", "Легенда о Коловрате", "Бык", "Анна", короткометражка "Ваши документы".

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