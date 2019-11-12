В Москве госпитализирован актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин

56-летний российский актер кино, театра и ТВ, телеведущий Игорь Савочкин попал в больницу. О чем сам рассказал каналу 360.

Причину госпитализации артист не назвал, уточняя, что окончательный диагноз станет известен по результатам анализов. При этом Савочкин заверил, что уже чувствует себя хорошо.

Перед этим прошедшую в СМИ информацию о том, что он был доставлен в больницу с подозрением на пневматоракс (скопление воздуха или газов в плевральной полости), актер не подтвердил.

Игорь Савочкин родился в 1963 году в селе Берёзовка Саратовской области. Занимался в театральной студии. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, в 1991-м - тeaтpaльный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова.

Перебравшись в Москву, работал в театре "На досках" и в "Teaтpe нa Покpoвкe" Cepгея Apцыбашевa, диктором радиостанции "Ностальжи". С 2000 по 2010 год - в компании Тимура Бекмамбетова "Базелевс".

Известен ролью Максима Ивановича в "Дозорах", играл в таких фильмах, как "Левиафан", "Ирония судьбы. Продолжение", "Черная молния", сериалы "Диверсант", "Офицеры", "Метод", "Легенда о Коловрате", "Бык", "Анна", короткометражка "Ваши документы".