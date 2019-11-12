В Сиднее зафиксирована катастрофически высокая опасность пожаров

Пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс назвала катастрофически высоким уровень опасности для Сиднея. Для четырех районов штата выпущены предупреждения о чрезвычайной ситуации и подготовке к срочной эвакуации.

На территории региона зафиксировано 57 лесных пожаров, 28 из них еще не локализованы, передает ТАСС. В результате сильного ветра и аномальной жары скорость распространения огня значительно растет.

Ранее в двух штатах на восточном побережье Австралии из-за пожаров объявлен режим ЧС. Власти Квинсленда и Нового Южного Уэльса призвали местных жителей быть готовым покинуть свои дома.

Пламя уже уничтожило тысячи гектаров леса. Погибли три человека, еще семеро пропали без вести.