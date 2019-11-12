Вашингтон заставит Сеул возобновить военное сотрудничество с Токио

Всего лишь десять дней осталось до того момента, как прекратит свое действие японо-южнокорейское Соглашение об обмене военной информацией, которое широко известно среди экспертов под английской аббревиатурой GSOMIA (General Security of Military Information Agreement). Так как Сеул и Токио напрямую не могут урегулировать двусторонний конфликт, в ситуацию стал активно вмешиваться Вашингтон, который пытается заставить Южную Корею возобновить оборонное сотрудничество с Японией, видя в подобном взаимодействии возможность для создания в регионе прототипа альянса НАТО, который бы смог при минимальных затратах США проецировать интересы американцев. Правительство Южной Кореи оказалось в непростом положении, но пока заявляет, что не намерено отступать и вне зависимости от позиции США аннулирует GSOMIA.

Напомним, что несколько месяцев назад японо-южнокорейские отношения вошли в полосу серьезного обострения, и конфликт продолжается до сих пор. Дело дошло до введения двусторонних экономических санкций и прекращения самого разного рода сотрудничества по всем направлениям. Сеул также заявил, что отказаться и от военного сотрудничества с Японией, аннулировав Соглашение об обмене военной информацией. Хотя прошедшие недавно встречи президента РК Мун Чжэ Ина и премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ена с главой правительства Японии Синдзо Абэ позволили сбить накал и убрать эмоциональную составляющую противостояния, но стороны остались на прежних позициях, требуя уступок друг от друга и фактически обвиняя противоположную сторону в конфликте.

В последние пару недель Сеул стал объектом "паломничества" со стороны разного рода высокопоставленных чиновников США. Один за другим в южнокорейской столице побывали лица уровня заместителей руководителей Госдепартамента, Пентагона и министерства финансов США. Они провели встречи с коллегами из МИД, минобороны и администрации президента Республики Корея. Кроме того, 14 и 15 ноября состоятся американо-корейские консультации с участием председателей Объединенных комитетов начальников штабов и министров обороны. Также ожидаются и прямые переговоры на уровне глав дипломатических ведомств США и РК. Среди главных тем обсуждения был и будет вопрос о возобновлении японо-южнокорейского соглашения GSOMIA.

Американцы как в ходе закрытых переговоров, так и открыто во время общения с журналистами не скрывают своей позиции: Южная Корея должна отказаться от своего решения аннулировать соглашение и обязана продлить его.

Соглашение подразумевает автоматическое продление, если только одна из сторон специально не уведомит о намерении выйти. Но градус конфликта Сеула и Токио оказался таковым, что Южная Корея сообщила о желании аннулировать GSOMIA. Следовательно, если Сеул не передумает и не изменит позицию, то с 0 часов 23 ноября 2019 года GSOMIA прекратит свое действие. США ранее "прозевали", а может быть до конца тогда и не поняли, что на этот раз два их главных союзника в регионе схлестнулись не на шутку и готовы пойти на "развод по-плохому", включая прекращение военного сотрудничества, к которому их постоянно подталкивали США. Судя по действиям Вашингтона, теперь прозрение пришло, и американцы вынуждены торопиться. Именно этим объясняется такая повышенная дипломатическая активность, а также открытое давление, которое они оказывают на правительство Южной Кореи.

Мотивы действия США понять несложно. С одной стороны, они убеждают Южную Корею, что этот обмен информацией с Японией служит интересам Сеула. Южная Корея и Япония сообща могут помогать друг другу лучше отслеживать ситуацию в Северной Корее. Считается, что у южан лучше поставлена агентурная разведка, а также получение информации от перебежчиков из КНДР, тогда как у японцев помощнее технические средства наблюдения, включая спутники-шпионы, самолеты разведки, специальные комплексы на кораблях ВМС и прочее. Получается, что есть возможность "взаимовыгодного обмена" по части определения истинных намерений КНДР.

Но это лишь половина правды. Напрямую затронуты и интересы США, что, впрочем, Вашингтон не особо и скрывает. Вашингтон уже давно хочет сколотить в Северо-Восточной Азии аналог НАТО, задействовав туда силы Южной Кореи и Японии и переложив на них часть ответственности по контролю за ситуацией в регионе при сохранении естественно главенствующей роли Соединенных Штатов. Это в значительной степени развяжет руки США и даст возможность сократить расходы.

Многосторонняя военная структура позволит проецировать интересы США и оказывать давление на всех, кто не согласен с политикой Вашингтона в регионе. В качестве противника "первого плана" постоянно называется Северная Корея, но также это будет направлено против Китая и России. Не случайно недавно в ходе общения с японскими СМИ замгоссекретаря США заявил, что "в Пхеньяне, Пекине и Москве найдется немало тех, кто будет рад прекращению действия GSOMIA". Тем самым американский чиновник четко обрисовал круг тех, против кого направлено это сотрудничество.

У Южной Кореи и Японии двусторонние отношения всегда были отнюдь не радужными, что сильно беспокоит США и мешает их планам по созданию альянса. GSOMIA стало краеугольным камнем и фундаментом, на основе которого США хотели подталкивать Сеул и Токио к военному сотрудничеству друг с другом, превращая взаимодействие из двух несвязанных векторов США-Япония и США-Южная Корея в общий треугольник США-Япония-Южная Корея. И вот с таким трудом заключенное при посредничестве США соглашение Сеул собирается аннулировать, руша все долгосрочные планы Вашингтона. Япония уже заявила, что согласно продлить GSOMIA, но Южная Корея "заупрямилась".

Поэтому сейчас США задействовали самые разные способы давления на Сеул - дипломатические, военные каналы, журналистов. Этот вопрос постоянно поднимают на конференциях и американские эксперты, призывая Сеул "образумиться".

Правительство Южной Кореи оказалось же в очень непростом положении. Антияпонская общественная волна в Корее во многом поддерживалась на уровне высшего руководства страны, а потому просто так уступить и согласиться на сотрудничество с Японией не так-то просто, даже если и было бы такое желание.

Но, с другой стороны, мнение "старшего союзника" всегда в Южной Корее в большом авторитете и его "принято принимать к исполнению". Кроме того, в политической среде и даже в самом правительстве Кореи хватает тех, кто прямо или косвенно выступает за то, чтобы согласиться с позицией Вашингтона и аннулировать свое решение прекратить действие GSOMIA. К этому призывают многие консервативные политики, а также, по слухам, значительная часть корейских силовиков, где традиционно сильны проамериканские и антисеверокорейские настроения. Ту же корейскую разведку и военных в принципе понять можно - им никогда дополнительная, пусть полученная даже и от "двуличных японцев", информация о КНДР не будет лишней, да и перечить США в тех кругах тоже "не принято".

Но при этом есть, как уже говорилось, позиция общественного мнения. Значительное большинство корейцев поддерживают позицию официального Сеула по введению санкций против Токио, включая разрыв GSOMIA. В стране совершенно искренне развернулась общенациональная кампания "не покупать ничего японского, не ездить в Японию, не пить японское пиво". Дело даже доходит до призывов отказаться от использования японских автомобилей и от походов в японские рестораны, даже если хозяева их корейцы. Проще говоря, антияпонский пыл корейцев весьма силен и его трудно игнорировать, просто так согласившись на требования США. Кроме того, значительная часть ключевых фигур администрации президента РК, которая решает очень многое с точки зрения основных решений в дипломатии, а также большинство правящей партии выступают против сохранения GSOMIA. Эти политики признают, что позиция США важна, но сейчас как раз тот случай, когда "дело касается принципа".

То есть правительству Южной Кореи предстоит в ближайшие дни принять непростое решение. По слухам, витающим в местной политической среде, сейчас ведется активная работа по выработке компромиссного решения, чтобы постараться и США задобрить, и не спровоцировать обвинения в предательстве со стороны общественности.

Вместе с тем, лакмусовая бумажка слишком очевидна - сохранит Сеул GSOMIA или нет. Какое решение ни прими, недовольные однозначно будут. США уже стали намекать, что готовы привлечь и финансовые рычаги давления. На экспертном уровне американцы довели до корейцев, что в случае разрыва GSOMIA стоимость сохранения уровня боеспособности войск США в регионе повысится, а потому корейцам придется больше платить за пребывание американского вооруженного контингента в Корее. США и без этого стали бы требовать увеличения расходов Кореи на эти нужды, но теперь появился дополнительный рычаг давления, и Вашингтон им пользуется.

Высшее политическое руководство Южной Кореи пока "держится". В последние пару дней официальные представители как администрации президента РК, так и министерство обороны Кореи заявили, что их позиция осталась неизменной: GSOMIA может быть сохранено, только если Япония откажется от своих экономических санкций. Токио при негласной поддержке Вашингтона уже заявил, что этот вопрос вообще не может обсуждаться, а потому США и Япония ждут уступок только от Сеула. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в свою очередь принял вызов, сказав, что все это для Сеула - "дело принципа", а потому GSOMIA будет аннулировано, если Токио не изменит свою позицию.

США сейчас активно давят на одну сторону - Южную Корею. От США также зависит и то, разрешат ли они Сеулу начать хотя бы ограниченное сотрудничество с Пхеньяном по возобновлению туристического проекта в горах Кымгансан. На кону у США долгосрочные планы в регионе, а также желание "навести порядок" среди чрезмерно строптивых союзников. В общем, в оставшиеся десять дней южнокорейском руководству придется нелегко и в итоге придется сделать выбор: либо свои интересы и принципы, либо поддаться на давление Вашингтона и возобновить сотрудничество с Японией.