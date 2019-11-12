Власти Перу дадут возможность экс-президенту Боливии улететь в Мексику

Президент Перу Мартин Вискарра согласился открыть воздушное пространство для того, чтобы экс-президент Боливии Эво Моралес смог отправиться в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище. Об этом заявил избранный президент Аргентины Альберто Фернандес, выразив благодарность Вискарре.

По его словам, президент Перу предпринял ряд дипломатических мер, чтобы упростить прибытие этого самолета. "Мы все еще ждем его, но я надеюсь, он прилетит в ближайшее время", - цитирует политика ТАСС. Фернандес также поблагодарил власти Мексики, "которые пришли на помощь" боливийцам, попросившим защиты. Отмечается, что убежище Моралесу был готов предоставить и президент Парагвая Марио Абдо.

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что ушедший в отставку Моралес "официально попросил убежище", и министерство решило его предоставить из гуманитарных соображений. Министр добавил, что жизнь и здоровье боливийского политика сейчас под угрозой.

Напомним, 10 ноября Моралес объявил о своей отставке, назвав ситуацию в стране государственным переворотом. Позже такие же решения приняли вице-президент Альваро Гарсиа Линера и ряд высокопоставленных чиновников.