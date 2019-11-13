Более тысячи наблюдателей аккредитованы на выборах в Беларуси

Тысяча плюс один. Такое количество наблюдателей на выборах депутатов нижней палаты Национального собрания седьмого созыва зафиксировано на официальном сайте ЦИК Беларуси.

Больше всего, уточняет БЕЛТА, наблюдателей аккредитовано от СНГ (465) и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (337). От Парламентской ассамблеи ОБСЕ к этому времени заявлено 83 эксперта, а от ПАСЕ - 28. Есть в списке ЦИК и представители от Шанхайской организации сотрудничества.

Аккредитацию на выборах в Беларуси, которые состоятся 17 ноября, получили 47 дипломатов, 21 представитель избирательных органов иностранных государств. Кроме того, избирательные комиссии, по последним данным ЦИК, аккредитовали почти 28 тысяч национальных наблюдателей: от политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов и индивидуальных граждан.

Стоит добавить, что по всей республике 12 ноября уже стартовало досрочное голосование, которое продлится до 16 ноября включительно.