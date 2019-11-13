В мире
13.11.2019 09:28
Текст: Юрий Сизов

Более тысячи наблюдателей аккредитованы на выборах в Беларуси

Фото: Сергей Самохин/ РИА Новости Фото: Сергей Самохин/ РИА Новости
Сергей Самохин/ РИА Новости

Тысяча плюс один. Такое количество наблюдателей на выборах депутатов нижней палаты Национального собрания седьмого созыва зафиксировано на официальном сайте ЦИК Беларуси.

Фото: Пресс-служба правительства Беларуси
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Больше всего, уточняет БЕЛТА, наблюдателей аккредитовано от СНГ (465) и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (337). От Парламентской ассамблеи ОБСЕ к этому времени заявлено 83 эксперта, а от ПАСЕ - 28. Есть в списке ЦИК и представители от Шанхайской организации сотрудничества.

Аккредитацию на выборах в Беларуси, которые состоятся 17 ноября, получили 47 дипломатов, 21 представитель избирательных органов иностранных государств. Кроме того, избирательные комиссии, по последним данным ЦИК, аккредитовали почти 28 тысяч национальных наблюдателей: от политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов и индивидуальных граждан.

Стоит добавить, что по всей республике 12 ноября уже стартовало досрочное голосование, которое продлится до 16 ноября включительно.

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