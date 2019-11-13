Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Бразилия признает оппозиционного сенатора Жанин Аньес временно исполняющей обязанности президента Боливии. Об этом заявил глава бразильской дипломатии Эрнесту Араужу.

"В нашем понимании, все конституционные процедуры были соблюдены... В связи с этим она приняла (власть - прим. "РГ") на законных основаниях", - цитирует Араужу издание Globo.

Напомним, что ранее Аньес приняла на себя временное руководство Боливией после ухода в отставку президента страны Эво Моралеса и вице-президента Альваро Гарсиа Линеры. Конституционный суд позже подтвердил законность действий Аньес.

Между тем сам Моралес, который сейчас находится в Мексике, где ему предоставили политическое убежище, назвал передачу полномочий президента оппозиционному сенатору "коварным ударом" по Боливии.