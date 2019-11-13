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13.11.2019 08:56
Рубрика: Легковые авто

Hyundai выпустит седан дешевле и компактнее Solaris

Текст: Виктория Чернышева

Hyundai опубликовал на Youtube тизер нового седана Aura. Автомобиль предназначен для индийского рынка: он должен будет заменить модель Xcent.

Пока официально технические характеристики Aura не названы, однако, скорее всего, седан будет иметь довольно скромные размеры - менее четырех метров. Владельцы таких компактных машин получают в Индии налоговые льготы.

Фото: Пресс-cлужба Toyota
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Для сравнения: длина Hyundai Xcent - 3995 мм (он сделан на базе Grand i10 прошлого поколения). В Индии он выпускался с 2014 года; нынешним летом вышел рестайлинговый вариант с приставкой Nios.

Из просочившейся в СМИ информации следует, что салон нового седана будет повторять Grand i10 Nios. Автомобиль, вероятнее всего, оснастят 1,2-литровым бензиновым атмосферным двигателем на 83 л.с., либо 1,2-литровым турбодизелем на 75 л.с.

Презентация Hyundai Aura, предположительно, пройдет в начале февраля на выставке Auto Expo 2020 в Индии. Серийное производство запустят весной.

Недавно Hyundai начал продавать новый бизнес-седан Grandeur, а также обновленный Solaris.

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#Hyundai